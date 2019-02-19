Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд проти Зайцевої та Дронова. Сходження лавини в Альпах

У підсумковому випуску новин за 19 лютого станом на 22:00 – 26 лютого суд оголосить вирок обвинуваченим у смертельному ДТП в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Прокурори вимагають призначити їм максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. У Альпах на півдні Швейцарії зійшла лавина. Під товстим шаром снігу опинилося щонайменше 12 лижників.

Також у випуску: Голова Європейської Ради Дональд Туск виступив на засіданні у Верховній Раді в п'яту річницю розстрілів на Майдані. У Львові вперше вшанували пам'ять героїв Небесної сотні біля нового меморіалу. Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір". На Миколаївщині у руках в 11-річного хлопчика розірвався снаряд від великокаліберного кулемета.