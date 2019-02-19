Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд проти Зайцевої та Дронова. Сходження лавини в Альпах
У підсумковому випуску новин за 19 лютого станом на 22:00 – 26 лютого суд оголосить вирок обвинуваченим у смертельному ДТП в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Прокурори вимагають призначити їм максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. У Альпах на півдні Швейцарії зійшла лавина. Під товстим шаром снігу опинилося щонайменше 12 лижників.
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Джерело: 24 канал
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