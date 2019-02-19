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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд проти Зайцевої та Дронова. Сходження лавини в Альпах

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 лютого станом на 22:00 – 26 лютого суд оголосить вирок обвинуваченим у смертельному ДТП в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Прокурори вимагають призначити їм максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. У Альпах на півдні Швейцарії зійшла лавина. Під товстим шаром снігу опинилося щонайменше 12 лижників.

      Також у випуску: 

      Голова Європейської Ради Дональд Туск виступив на засіданні у Верховній Раді в п'яту річницю розстрілів на Майдані.

      У Львові вперше вшанували пам'ять героїв Небесної сотні біля нового меморіалу.

      Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір".

      На Миколаївщині у руках в 11-річного хлопчика розірвався снаряд від великокаліберного кулемета.

       

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Швейцарія
      Джерело: 24 канал
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