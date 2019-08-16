Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд у справі Гримчака. Захоплення моряків біля Камеруна

У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 22:00 – суд обрав запобіжний захід для заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака: він перебуватиме у СІЗО 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та заволодінні чужим майном шляхом обману. Біля берегів Камеруна на Заході Африки пірати захопили у полон 17 моряків. Серед них – щонайменше один українець.

Також у випуску: На столичній Русанівці у каналі знайшли розчленований труп жінки. Із води поліцейські дістали три пакети із частинами тіла. Суд у Москві прогнозовано залишив українських моряків за ґратами. У Києві з'явилися кнопки виклику поліції.

Джерело: 24 канал