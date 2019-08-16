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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд у справі Гримчака. Захоплення моряків біля Камеруна

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 22:00 – суд обрав запобіжний захід для заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака: він перебуватиме у СІЗО 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та заволодінні чужим майном шляхом обману. Біля берегів Камеруна на Заході Африки пірати захопили у полон 17 моряків. Серед них – щонайменше один українець.

      Також у випуску:

      На столичній Русанівці у каналі знайшли розчленований труп жінки. Із води поліцейські дістали три пакети із частинами тіла.

      Суд у Москві прогнозовано залишив українських моряків за ґратами.

      У Києві з'явилися кнопки виклику поліції. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Водний транспорт Юрій Гримчак
      Джерело: 24 канал
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