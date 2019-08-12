Підсумковий випуск новин за 22:00: Свідчення Порошенка у ДБР. Нове обличчя українського війська

У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 22:00 – Петро Порошенко був на допиті по справі щодо ухиляння від сплати податків. Адвокат Порошенка розповів, що ще й по іншій справі пройшлись. 24 бригада імені короля Данила на передовій російсько-української війни поповнилась молодими професіоналами. Вони ровесники української незалежності і щиро вірять, що нині їх місце саме на Донбасі.

Також у випуску: Володимир Зеленський ініціює кадрові чистки у житомирській поліції, бо та не може побороти незаконний видобуток бурштину. Марш захисників відмовилися об'єднати з офіційною ходою військових на День Незалежності. В Маріуполі випустили на волю двох російських бойовиків.

Джерело: 24 канал