23:56
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Свідчення Порошенка у ДБР. Нове обличчя українського війська

      Випуск новин 147 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 22:00 – Петро Порошенко був на допиті по справі щодо ухиляння від сплати податків. Адвокат Порошенка розповів, що ще й по іншій справі пройшлись. 24 бригада імені короля Данила на передовій російсько-української війни поповнилась молодими професіоналами. Вони ровесники української незалежності і щиро вірять, що нині їх місце саме на Донбасі.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський ініціює кадрові чистки у житомирській поліції, бо та не може побороти незаконний видобуток бурштину.

      Марш захисників відмовилися об'єднати з офіційною ходою військових на День Незалежності.

      В Маріуполі випустили на волю двох російських бойовиків.

      blog_ava
      Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря
      сьогодні
      8721
      Теги: Новини України Випуск новин Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      сьогодні , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 70
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      сьогодні , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 1034
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      6098
      Головні новини 12 серпня: допит Порошенка у ДБР і поїздка Зеленського на Житомирщину
      сьогодні , 22:03 Головні новини 12 серпня: допит Порошенка у ДБР і поїздка Зеленського на Житомирщину
      1786
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 603
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук