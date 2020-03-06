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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт в Кабулі. Масова бійка в одеській церкві

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 6 березня станом на 22:00 – в столиці Афганістану невідомі влаштували теракт. Кілька озброєних чоловіків увірвалися на церемонію вшанування пам'яті лідера афганських хазарів і відкрили вогонь по людях. Майже 60 учасників акції дістали поранення, понад 30 загинули. В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі.

      Також у випуску:

      У новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку неоднозначну заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

      Очільник адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов отримує та зливає конфіденційну інформацію про волонтерів.

      У чоловіка, якого напередодні госпіталізували у Хмельницькому, коронавірус не підтвердився.

      На передовій загинув український воїн, ще четверо отримали поранення.

      Максим Михайлюк – головний герой реаліті-шоу Холостяк: що про нього відомо
      сьогодні
      Теги: Новини України Теракт Новини Одеси Афганістан Випуск новин
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