Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт в Кабулі. Масова бійка в одеській церкві

У підсумковому випуску новин за 6 березня станом на 22:00 – в столиці Афганістану невідомі влаштували теракт. Кілька озброєних чоловіків увірвалися на церемонію вшанування пам'яті лідера афганських хазарів і відкрили вогонь по людях. Майже 60 учасників акції дістали поранення, понад 30 загинули. В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі.

Також у випуску: У новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку неоднозначну заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді. Очільник адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов отримує та зливає конфіденційну інформацію про волонтерів. У чоловіка, якого напередодні госпіталізували у Хмельницькому, коронавірус не підтвердився. На передовій загинув український воїн, ще четверо отримали поранення.