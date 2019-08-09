Підсумковий випуск новин за 22:00: Трамп чекає на зустріч з Зеленським. Турист з Пакистану

У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – Дональд Трамп підтвердив, що чекає на Володимира Зеленського у Білому домі. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні. Наприкінці травня прикордонники не пустили в Україну туриста з Пакистану. Сьогодні ж він знову приземлився на Київщині.

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Перше засідання Нової Верховної Ради буде 29 серпня. Це сьогодні вирішили на зустрічі підготовчої депутатської групи. Її зібрав спікер восьмого скликання Андрій Парубій.

Страшна ДТП сталася на Житомирщині. Там поблизу села Тетерівка водій BMW спершу обганяв іншу машину. Раптом втратив керування, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову співпрацюють. Артем Ситник та Назар Холодницький провели спільний брифінг, де прозвітували про свою роботу. Головною темою стало розслідування резонансної схеми "Роттердам+".