00:29
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Трамп чекає на зустріч з Зеленським. Турист з Пакистану

      Випуск новин 117 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – Дональд Трамп підтвердив, що чекає на Володимира Зеленського у Білому домі. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні. Наприкінці травня прикордонники не пустили в Україну туриста з Пакистану. Сьогодні ж він знову приземлився на Київщині.

      Також у випуску:

      Перше засідання Нової Верховної Ради буде 29 серпня. Це сьогодні вирішили на зустрічі підготовчої депутатської групи. Її зібрав спікер восьмого скликання Андрій Парубій.

      Страшна ДТП сталася на Житомирщині. Там поблизу села Тетерівка водій BMW спершу обганяв іншу машину. Раптом втратив керування, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом.

      Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову співпрацюють. Артем Ситник та Назар Холодницький провели спільний брифінг, де прозвітували про свою роботу. Головною темою стало розслідування резонансної схеми "Роттердам+".

      blog_ava
      Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
      9 серпня
      10543
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 серпня: дата першого засідання Верховної Ради та нові вибухи і радіація у Росії
      9 серпня , 22:02 Головні новини 9 серпня: дата першого засідання Верховної Ради та нові вибухи і радіація у Росії
      603
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 серпня , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1104
      Яке пиво подобається українцям?
      9 серпня , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1756
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 серпня , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 913
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      9 серпня , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 610
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук