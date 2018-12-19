Підсумковий випуск новин за 22:00: Транш для України. Головна ялинка країни

У підсумковому випуску новин за 19 грудня станом на 22:00 – до 25 грудня Україна має отримати новий транш від МВФ, нова угода розрахована на 14 місяців, протягом яких МВФ надасть майже 4 мільярди доларів. У Києві на Софійській площі офіційно запалили головну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня.

Також у випуску: США розпочали виведення своїх військ із Сирії. Кабмін вирішив розділити Державну фіскальну службу на два відомства: Державну податкову та Державну митну служби. Суд відмовив екс-очільнику ДФС Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога.