23:54
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, сьогодні
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Транш для України. Головна ялинка країни

      Випуск новин 87 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 грудня станом на 22:00 – до 25 грудня Україна має отримати новий транш від МВФ, нова угода розрахована на 14 місяців, протягом яких МВФ надасть майже 4 мільярди доларів. У Києві на Софійській площі офіційно запалили головну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня.

      Також у випуску: 

      США розпочали виведення своїх військ із Сирії.

      Кабмін вирішив розділити Державну фіскальну службу на два відомства: Державну податкову та Державну митну служби.

      Суд відмовив екс-очільнику ДФС Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога.

      Теги: Новини України Випуск новин Транш МВФ Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      сьогодні , 22:15 Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      2499
      Одна история о "Русском мире"
      сьогодні , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      сьогодні , 21:30 Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 6358
      Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      сьогодні , 21:00 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      Яніна Ткачук 293
      Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      сьогодні , 20:01 Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      Яніна Ткачук 652
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 3 травня станом 19:00
       3 травня 2016 , 19:53
      Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Ананьєва. Святкування юдейського Нового року
       10 вересня , 21:45
      Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
       22 вересня 2014 , 16:00
      Випуск новин за 20:00: Транш від МВФ. Законопроект про обіг сільськогосподарських земель
       сьогодні , 22:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук