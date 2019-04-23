Підсумковий випуск новин за 22:00: ЦВК підрахували 100% голосів. Зеленський проти Путіна
У підсумковому випуску новин за 23 квітня станом на 22:00 – Центральна виборча комісія опрацював 100% електронних протоколів. У другому турі проголосували майже 18,5 мільйонів українців, що менше, ніж у першому. В Росії не поспішають вітати Володимира Зеленського, але вже прогнозують, як можуть розвиватися відносини між країнами.
Також у випуску:
Сценарії розпуску Верховної Ради.
Голова Тернопільської ОДА заявив, що йде у відставку.
Генпрокуратура викликала на допит друзів Порошенка.
Джерело: 24 канал
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