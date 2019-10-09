Підсумковий випуск новин за 22:00: Угода з РФ щодо транзиту газу. ДТП у Запоріжжі
У підсумковому випуску новин за 9 жовтня станом на 22:00 – прем'єр Олексій Гончарук пояснив позицію України щодо нової угоди транзиту газу з Росією, адже чинна закінчується наприкінці грудня. У Запоріжжі маршрутка врізалася у фуру, одна людина загинула, ще восьмеро травмовані.
Також у випуску:
Важкохворі пацієнти прийшли під Кабмін вимагати від прем'єра особистого контролю над закупівлями ліків.
Попри заяви про розведення військ найближчим часом на передовій не вщухають ворожі обстріли.
В Еквадорі тривають масові протести. Уряду країни навіть довелося тікати зі столиці.
Після заморозків українців потішить "бабине літо".
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