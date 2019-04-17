Підсумковий випуск новин за 22:00: Українські моряки в полоні РФ. Суд на Крючковим

У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – суд у Москві продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам. 45 діб під вартою з можливістю внести заставу у 7 мільйонів гривень – такий запобіжний захід обрав суд екстрадованому з Німеччини Інтерполом екс-нардепу Дмитру Крючкову.

Також у випуску:

У Маріуполі попрощалися з 20-річним бійцем-добровольцем і парамедиком Миколою Волковим, який помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

Другий тур виборів був під загрозою зриву – усе тому, що після першого туру значно поменшало охочих працювати у виборчих комісіях.

Проросійські бойовики щонайменше дев'ять разів гатили протягом доби, що минула по позиціях захисників мирної України.