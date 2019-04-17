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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Українські моряки в полоні РФ. Суд на Крючковим

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – суд у Москві продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам. 45 діб під вартою з можливістю внести заставу у 7 мільйонів гривень – такий запобіжний захід обрав суд екстрадованому з Німеччини Інтерполом екс-нардепу Дмитру Крючкову.

      Також у випуску:

      У Маріуполі попрощалися з 20-річним бійцем-добровольцем і парамедиком Миколою Волковим, який помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі. 

      Кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

      Другий тур виборів був під загрозою зриву – усе тому, що після першого туру значно поменшало охочих працювати у виборчих комісіях.

      Проросійські бойовики щонайменше дев'ять разів гатили протягом доби, що минула по позиціях захисників мирної України.

      blog_ava
      У Росії вигадали, як простіше видавати паспорти на окупованих територіях
      17 квітня
      4020
      Теги: Випуск новин Українські моряки в полоні Дмитро Крючков
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 17 квітня
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