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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: В Альпах зійшла лавина. РФ виплатила борг Україні

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 грудня станом на 22:00 – У Швейцарських Альпах лавина накрила групу лижників. Вона почала сходити із вершини, шістьом лижникам вдалося врятуватись. Росія сплатила Україні майже три мільярди доларів штрафу за газ. Це підтвердили у "Нафтогазі".

      Також у випуску:

      Мадридський футбольний клуб "Райо Вальєкано" за образу українського футболіста Романа Зозулі отримав покарання – 18 тисяч євро штрафу і матчі без фанів.

      Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. Тепер тимчасово його очолить депутатка від "Слуги народу", голова комітету з питань правової політики й правосуддя Ірина Венедіктова. 

      Канадська телекомпанія вирізала з фільму "Сам удома" сцену з Дональдом Трампом. Голлівудську стрічку традиційно показують на різдвяні свята у США та Канаді.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Випуск новин Стихійні лиха
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