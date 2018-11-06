Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибори у США. Депутатська комісія у справі Гандзюк
У підсумковому випуску новин за 6 листопада станом на 22:00 – до проміжних виборів у Конгрес США прикута увага всього світу, американці обирають 36 губернаторів. У Верховній Раді створили тимчасово слідчу комісію з розслідування нападів на громадських активістів.
Також у випуску:
Юрій Луценко у парламенті повідомив про намір піти у відставку на тлі скандалу із вбивством відомої активістки Катерини Гандзюк.
Активісти та друзі Гандзюк назвали нардепа від блоку Петра Порошенка Миколу Паламарчука одним із замовників вбивства активістки.
Джерело: 24 канал
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