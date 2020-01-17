Підсумковий випуск новин за 22:00: Відхилена заява Гончарука. Зупинка підйомника на Львівщині

У підсумковому випуску новин за 17 січня станом на 22:00 – президент України не прийняв відставку прем'єр-міністра. Під час зустрічі із Гончаруком Зеленський сказав, що дає йому шанс, а також озвучив низку важливих доручень. На горі Погар у Львівській області зупинився підйомник із 37 туристами, серед них було п'ятеро дітей. Протягом години рятувальники визволяли людей із пастки.

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