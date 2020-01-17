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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відхилена заява Гончарука. Зупинка підйомника на Львівщині

      Випуск новин 215 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 січня станом на 22:00 – президент України не прийняв відставку прем'єр-міністра. Під час зустрічі із Гончаруком Зеленський сказав, що дає йому шанс, а також озвучив низку важливих доручень. На горі Погар у Львівській області зупинився підйомник із 37 туристами, серед них було п'ятеро дітей. Протягом години рятувальники визволяли людей із пастки.

      Також у випуску:

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      Верховна Рада закрила другу сесію дев'ятого скликання. Депутати повернуться до роботи 4 лютого. 

      За кілька тижнів після масштабних рейдів у мережі з'явилися повідомлення про нові підпільні казино під іншими вивісками.

      Літак із тілами загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані прилетить в Україну 19 січня.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Новини Львова Олексій Гончарук Володимир Зеленський ДСНС Випуск новин
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