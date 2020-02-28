Підсумковий випуск новин за 22:00: Візит Порошенка в ДБР. Загострення конфлікту в Сирії
У підсумковому випуску новин за 28 лютого станом на 22:00 – війська Башара Асада напередодні обстріляли колони турецьких військових у регіоні. Понад 30 солдат загинули. Туреччина у відповідь відкрила вогонь по всіх цілях сирійської армії. Петро Порошенко відвідав Державне Бюро Розслідувань. П'ятого президента допитували як свідка за двома кримінальними провадженнями.
Також у випуску:
Міністерство юстиції заарештувало рахунки "Суспільного".
Нацрада наклала штраф на Newsone за розпалювання ворожнечі.
Міністерство з цифрової трансформаці створили спеціальну онлайн платформу Дія.Бізнес.
У Кропивницькому мешканці гуртожитку влаштували сміттєзвалище посеред житлового масиву.