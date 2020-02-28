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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Візит Порошенка в ДБР. Загострення конфлікту в Сирії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 лютого станом на 22:00 – війська Башара Асада напередодні обстріляли колони турецьких військових у регіоні. Понад 30 солдат загинули. Туреччина у відповідь відкрила вогонь по всіх цілях сирійської армії. Петро Порошенко відвідав Державне Бюро Розслідувань. П'ятого президента допитували як свідка за двома кримінальними провадженнями.

      Також у випуску:

      Міністерство юстиції заарештувало рахунки "Суспільного".

      Нацрада наклала штраф на Newsone за розпалювання ворожнечі.

      Міністерство з цифрової трансформаці створили спеціальну онлайн платформу Дія.Бізнес.

      У Кропивницькому мешканці гуртожитку влаштували сміттєзвалище посеред житлового масиву.

       

       

       

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Атака Росії на Туреччину в Сирії Випуск новин
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