Підсумковий випуск новин за 22:00: Візит Порошенка в ДБР. Загострення конфлікту в Сирії

У підсумковому випуску новин за 28 лютого станом на 22:00 – війська Башара Асада напередодні обстріляли колони турецьких військових у регіоні. Понад 30 солдат загинули. Туреччина у відповідь відкрила вогонь по всіх цілях сирійської армії. Петро Порошенко відвідав Державне Бюро Розслідувань. П'ятого президента допитували як свідка за двома кримінальними провадженнями.

Також у випуску: Міністерство юстиції заарештувало рахунки "Суспільного". Нацрада наклала штраф на Newsone за розпалювання ворожнечі. Міністерство з цифрової трансформаці створили спеціальну онлайн платформу Дія.Бізнес. У Кропивницькому мешканці гуртожитку влаштували сміттєзвалище посеред житлового масиву.