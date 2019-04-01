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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Визнання законності виборів. Організація дебатів

      Випуск новин 298 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 22:00 – в ОБСЄ вже визнали законність першого туру президентських виборів в Україні. До слова, представники організації спостерігали за волевиявленням спільно з колегами з НАТО, Європарламенту та Ради Європи. Суспільне телебачення готове організувати дебати Порошенка та Зеленського. Запрошення кандидатам надійдуть після результатів першого туру.

      Також у випуску: 

      Реакція світових ЗМІ на попередні результати президентських виборів. 

      В Одесі у день сміху стартувала щорічна гуморина.

      На декількох вулицях Києва можна законно їхати зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

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      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Випуск новин ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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