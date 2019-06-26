Підсумковий випуск новин за 22:00: Як приймали рішення повернути РФ в ПАРЄ. Рейтинги партій
У підсумковому випуску новин за 26 червня станом на 22:00 – ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка поновлює повноваження Росії в складі організації, але, як виявилося, це рішення було вирішено задовго до самого голосування. Рейтинги політсил представили одразу дві групи соціологів. Їхні дані суттєво різняться. але подібні в одному – до Ради проходять 5 політсил.
Також у випуску:
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Суд заборонив одіозному Олександру Онищенку балотуватись до Верховної Ради.
Зеленський пообіцяв звільнити полонених моряків до парламентських виборів
Військовополонений моряк Віктор Беспальченко одружився у стінах слідчого ізолятора в Москві.
Джерело: 24 канал
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