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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Як приймали рішення повернути РФ в ПАРЄ. Рейтинги партій

      Випуск новин 117 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 червня станом на 22:00 – ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка поновлює повноваження Росії в складі організації, але, як виявилося, це рішення було вирішено задовго до самого голосування. Рейтинги політсил представили одразу дві групи соціологів. Їхні дані суттєво різняться. але подібні в одному – до Ради проходять 5 політсил.

      Також у випуску:

      Масштабна пожежа спалахнула під Києвом: горять склади секонд-хенду.

      Суд заборонив одіозному Олександру Онищенку балотуватись до Верховної Ради.

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      Військовополонений моряк Віктор Беспальченко одружився у стінах слідчого ізолятора в Москві.

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      Теги: Новини Росії ПАРЄ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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