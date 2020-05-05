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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Ймовірне скасування медреформи. Збільшення тарифів

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 5 травня станом на 22:00 – в уряді заявили, що не скасують медреформу, утім виправлять так звані помилки. В іншому випадку доведеться звільнити приблизно 50 тисяч медпрацівників та закрити 332 лікарні. Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Під Міністерство охорони здоров'я виходили із протестом представники пацієнтських організацій, що опікуються українцями, які страждають на орфанні захворювання.

      Європа поступово повертається до нормального життя. В Італії та Німеччині вперше за майже 2 місяці люди пішли на роботу.

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги

      Теги: Міністерство охорони здоров’я Електроенергія Тарифи Випуск новин
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