Підсумковий випуск новин за 22:00: Ймовірне скасування медреформи. Збільшення тарифів
У підсумковому випуску новин за 5 травня станом на 22:00 – в уряді заявили, що не скасують медреформу, утім виправлять так звані помилки. В іншому випадку доведеться звільнити приблизно 50 тисяч медпрацівників та закрити 332 лікарні. Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Під Міністерство охорони здоров'я виходили із протестом представники пацієнтських організацій, що опікуються українцями, які страждають на орфанні захворювання.
Європа поступово повертається до нормального життя. В Італії та Німеччині вперше за майже 2 місяці люди пішли на роботу.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги
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