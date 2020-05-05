Підсумковий випуск новин за 22:00: Ймовірне скасування медреформи. Збільшення тарифів

У підсумковому випуску новин за 5 травня станом на 22:00 – в уряді заявили, що не скасують медреформу, утім виправлять так звані помилки. В іншому випадку доведеться звільнити приблизно 50 тисяч медпрацівників та закрити 332 лікарні. Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.

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