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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Загибель чемпіона світу у ДТП. Пікети під Кабміном

      Випуск новин 30

      У підсумковому випуску новин за 14 листопада станом на 22:00 – на Рівненщині в ДТП загинув чемпіон світу з армреслінгу Андрій Пушкар. Автомобіль, яким керував спортсмен, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. У Києві люди пікетували під будівлею Кабінету міністрів, адже у їхніх містах так і не розпочався опалювальний сезон. До столиці приїхали мешканці Сміли, Херсона, Кривого Рогу.

      Також у випуску:

      Перший сніг спричинив транспортний колапс у Києві.

      У регіонах громадські активісти почувають себе у небезпеці.

      Справу про вбивство Вороненкова тільки почали розглядати у суді.

      Теги: Випуск новин Жертви Аварії та ДТП Спорт опалювальний сезон протести Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 листопада
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