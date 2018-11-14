Підсумковий випуск новин за 22:00: Загибель чемпіона світу у ДТП. Пікети під Кабміном
У підсумковому випуску новин за 14 листопада станом на 22:00 – на Рівненщині в ДТП загинув чемпіон світу з армреслінгу Андрій Пушкар. Автомобіль, яким керував спортсмен, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. У Києві люди пікетували під будівлею Кабінету міністрів, адже у їхніх містах так і не розпочався опалювальний сезон. До столиці приїхали мешканці Сміли, Херсона, Кривого Рогу.
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Джерело: 24 канал
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