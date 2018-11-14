Підсумковий випуск новин за 22:00: Загибель чемпіона світу у ДТП. Пікети під Кабміном

У підсумковому випуску новин за 14 листопада станом на 22:00 – на Рівненщині в ДТП загинув чемпіон світу з армреслінгу Андрій Пушкар. Автомобіль, яким керував спортсмен, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. У Києві люди пікетували під будівлею Кабінету міністрів, адже у їхніх містах так і не розпочався опалювальний сезон. До столиці приїхали мешканці Сміли, Херсона, Кривого Рогу.

Також у випуску: Перший сніг спричинив транспортний колапс у Києві. У регіонах громадські активісти почувають себе у небезпеці. Справу про вбивство Вороненкова тільки почали розглядати у суді.