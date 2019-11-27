Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Альперіна. Пенсії мешканцям ОРДЛО

У підсумковому випуску новин за 27 листопада станом на 22:00 – детективи НАБУ затримали Вадима Альперіна, який проходить у справі щодо махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці. Жителям окупованих територій уже незабаром можуть відновити виплату пенсій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній раді.

Також у випуску: У США троє чоловіків, що відсиділи за ґратами 36 років, виявилися невинними: помилково ув'язнених відпустили на волю. Американська компанія Apple у своєму додатку на територій Росії почала відображати анексований Крим і Севастополь територією РФ. Перемога України проти Росії в міжнародному суді: "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" одну з апеляцій у Стокгольмському арбітражі. Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт власника одеського готелю "Токіо Стар", у якому згоріли люди.