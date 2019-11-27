00:19
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Альперіна. Пенсії мешканцям ОРДЛО

      Випуск новин 147 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 листопада станом на 22:00 – детективи НАБУ затримали Вадима Альперіна, який проходить у справі щодо махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці. Жителям окупованих територій уже незабаром можуть відновити виплату пенсій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній раді.

      Також у випуску: 

      У США троє чоловіків, що відсиділи за ґратами 36 років, виявилися невинними: помилково ув'язнених відпустили на волю.

      Американська компанія Apple у своєму додатку на територій Росії почала відображати анексований Крим і Севастополь територією РФ.

      Перемога України проти Росії в міжнародному суді: "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" одну з апеляцій у Стокгольмському арбітражі.

      Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт власника одеського готелю "Токіо Стар", у якому згоріли люди.

      Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді
      27 листопада
      5072
      Теги: Новини України Випуск новин Вадим Альперін Новини Одеси Війна на Донбасі Пенсія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 27 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      27 листопада , 22:23 Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      Ірина Кошанська 857
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      27 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 501
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      27 листопада , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      257
      Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      27 листопада , 21:30 Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      Олег Терещенко 2420
      Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      27 листопада , 20:20 Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      Ірина Поліщук 3210
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук