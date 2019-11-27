Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Альперіна. Пенсії мешканцям ОРДЛО
У підсумковому випуску новин за 27 листопада станом на 22:00 – детективи НАБУ затримали Вадима Альперіна, який проходить у справі щодо махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці. Жителям окупованих територій уже незабаром можуть відновити виплату пенсій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній раді.
Також у випуску:
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