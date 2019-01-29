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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Порошенка щодо виборів. Перехід до ПЦУ

      Випуск новин 110 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – Петро Порошенко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві оголосив, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах. Привозні парафіяни у спортивних костюмах заважають громадам переходити до новоствореної Православної церкви України.

      Також у випуску:

      Деякі школи в Україні закрили на карантин.

      Петро Порошенко оголосив майже останнім про участь у президентських виборах, а це дуже вигідний хід для чинного президента.

      Організаторів акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" викликають до суду.

      Росія відправила порожній літак до Венесуели.

      Теги: Петро Порошенко Випуск новин Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 29 січня
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