Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Порошенка щодо виборів. Перехід до ПЦУ
У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – Петро Порошенко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві оголосив, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах. Привозні парафіяни у спортивних костюмах заважають громадам переходити до новоствореної Православної церкви України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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