Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Порошенка щодо виборів. Перехід до ПЦУ

У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – Петро Порошенко під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві оголосив, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах. Привозні парафіяни у спортивних костюмах заважають громадам переходити до новоствореної Православної церкви України.

Також у випуску: Деякі школи в Україні закрили на карантин. Петро Порошенко оголосив майже останнім про участь у президентських виборах, а це дуже вигідний хід для чинного президента. Організаторів акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" викликають до суду. Росія відправила порожній літак до Венесуели.