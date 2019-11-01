Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Яременка на відставку. Закон про інтернет в Росії
У підсумковому випуску новин за 1 листопада станом на 22:00 – фігурант скандалу депутат від Слуги Народу Богдан Яременко написав заяву на складення повноважень голови комітету із закордонних справ. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Фейсбук.
Також у випуску:
У Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.
Найбільший спалах дифтирії зафіксували у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.
Законопроєкт про легалізування самогоноваріння зареєстрували депутати фракції "Слуга Народу".
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 1 листопада: скандал з Макроном, зарплати депутатів і розведення військсьогодні , 22:20
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловінасьогодні , 22:12
-
Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членствосьогодні , 21:30
Коментарі