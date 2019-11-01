Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Яременка на відставку. Закон про інтернет в Росії

У підсумковому випуску новин за 1 листопада станом на 22:00 – фігурант скандалу депутат від Слуги Народу Богдан Яременко написав заяву на складення повноважень голови комітету із закордонних справ. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Також у випуску: У Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. Найбільший спалах дифтирії зафіксували у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Законопроєкт про легалізування самогоноваріння зареєстрували депутати фракції "Слуга Народу".