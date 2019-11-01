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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      24 Канал Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Яременка на відставку. Закон про інтернет в Росії

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 листопада станом на 22:00 – фігурант скандалу депутат від Слуги Народу Богдан Яременко написав заяву на складення повноважень голови комітету із закордонних справ. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Фейсбук.

      Також у випуску:

      У Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

      Найбільший спалах дифтирії зафіксували у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

      Законопроєкт про легалізування самогоноваріння зареєстрували депутати фракції "Слуга Народу".

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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Богдан Яременко
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