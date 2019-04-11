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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський і російські ЗМІ. Початок роботи Антикорсуду

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 22:00 – про Володимира Зеленського чимало говорять у російських пропагандистських ЗМІ переважно як про бажаного президента, чому – дізнавалися журналісти 24 каналу. В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.

      Також у випуску:

      Нові рейтинги Порошенка і Зеленського.

      Brexit відтермінували. 

      Звідки "ростуть ноги" скандального ролика про Зеленського, де його збиває фура?

      Нацполіція посилила охорону Зеленського.

      Кандидати в президенти зустрінуться з президентом Франції Макроном. 

      blog_ava
      Нацполіція посилено охоронятиме Зеленського
      11 квітня
      6563
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Російська пропаганда Антикорупційний суд Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 11 квітня
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