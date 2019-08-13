Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський звільнив Безсмертного. Візит до табору "Вікторія"
У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 22:00 – Президент Володимир Зеленський сьогодні звільнив Романа Безсмертного з посади представника України на переговорах у Мінську. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. Сумнозвісний дитячий табір "Вікторія" у Одесі, в якому два роки тому живцем згоріли троє дівчаток, відкрили. Журналісти побували там на екскурсії.
Також у випуску:
Акцію на підтримку бранців Кремля влаштували в Одесі.
Володимир Зеленський спростив надання українського громадянства іноземцям.
Російські окупанти передали бійцям "Азову" тіло загиблого офіцера Романа Романенка.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів: відеосьогодні , 22:25
-
Головні новини 13 серпня: українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертногосьогодні , 22:16
-
Особиста поразка Путіна: чи було під Архангельськом випробування ракети і чи хвилюватися Українісьогодні , 21:15
Коментарі