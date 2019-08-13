Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський звільнив Безсмертного. Візит до табору "Вікторія"

У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 22:00 – Президент Володимир Зеленський сьогодні звільнив Романа Безсмертного з посади представника України на переговорах у Мінську. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. Сумнозвісний дитячий табір "Вікторія" у Одесі, в якому два роки тому живцем згоріли троє дівчаток, відкрили. Журналісти побували там на екскурсії.

Також у випуску: Акцію на підтримку бранців Кремля влаштували в Одесі. Володимир Зеленський спростив надання українського громадянства іноземцям. Російські окупанти передали бійцям "Азову" тіло загиблого офіцера Романа Романенка.

Джерело: 24 канал