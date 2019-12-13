Підсумковий випуск новин за 22:00: Журналіста з РФ не пустили до України. Вибори у Британії

У підсумковому випуску новин за 13 грудня станом на 22:00 – російські пропагандисти продовжують штурмувати Київ. Сьогодні російському пропагандисту телеканалу "НТВ" Сергію Савіну не вдалось потрапити до України. Тріумфальну перемогу на дострокових виборах у Великій Британії здобули представники консервативної партії.

Також у випуску: Мешканці Мукачева бояться виходити на вулицю. З понеділка по місту ходить персонаж із фільму жахів "Воно" – клоун Пеннівайз. Під Кривим Рогом катують пацієнтів психоневрологічного інтернату. Така інформація з'явилась на сайті омбудсмена. Кількість жертв від виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих.