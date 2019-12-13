Підсумковий випуск новин за 22:00: Журналіста з РФ не пустили до України. Вибори у Британії
У підсумковому випуску новин за 13 грудня станом на 22:00 – російські пропагандисти продовжують штурмувати Київ. Сьогодні російському пропагандисту телеканалу "НТВ" Сергію Савіну не вдалось потрапити до України. Тріумфальну перемогу на дострокових виборах у Великій Британії здобули представники консервативної партії.
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