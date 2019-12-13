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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Журналіста з РФ не пустили до України. Вибори у Британії

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 грудня станом на 22:00 – російські пропагандисти продовжують штурмувати Київ. Сьогодні російському пропагандисту телеканалу "НТВ" Сергію Савіну не вдалось потрапити до України. Тріумфальну перемогу на дострокових виборах у Великій Британії здобули представники консервативної партії.

      Також у випуску:

      Мешканці Мукачева бояться виходити на вулицю. З понеділка по місту ходить персонаж із фільму жахів "Воно" – клоун Пеннівайз.

      Під Кривим Рогом катують пацієнтів психоневрологічного інтернату. Така інформація з'явилась на сайті омбудсмена.

      Кількість жертв від виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих.

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      Теги: Новини України Журналісти Випуск новин Велика Британія
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