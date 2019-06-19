Підсумковий випуск новин за 22:00: Знайшли тіло зниклої в Одесі дівчинки. Загибель депутата
У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – одеські правоохоронці знайшли тіло, імовірно, 11-річної Даші Лук`яненко у вигрібній ямі одного з будинків. Нагадаємо, зникла вона 13 червня в селищі Іванівка посеред білого дня. Народний депутат Дмитро Тимчук загинув загадковою смертю у розпал передвиборчої кампанії. Його з простреленим черепом у квартирі знайшла власна дружина.
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