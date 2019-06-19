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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Знайшли тіло зниклої в Одесі дівчинки. Загибель депутата

      Випуск новин 223 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – одеські правоохоронці знайшли тіло, імовірно, 11-річної Даші Лук`яненко у вигрібній ямі одного з будинків. Нагадаємо, зникла вона 13 червня в селищі Іванівка посеред білого дня. Народний депутат Дмитро Тимчук загинув загадковою смертю у розпал передвиборчої кампанії. Його з простреленим черепом у квартирі знайшла власна дружина.

      Також у випуску:

      Слідчі назвали підозрюваних у справі збитого МН17 у небі над Донбасом у 2014 році.

      Екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова поновили на посаді в Київському університеті Тараса Шевченка.

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      Кум Путіна Віктор Медведчук дав інтерв'ю кореспондентам BBC, де зробив чимало гучних заяв.

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      Теги: Новини політики Новини Одеси Діти і неповнолітні Випуск новин Жертви Дмитро Тимчук
      Джерело: 24 канал
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