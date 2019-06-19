Підсумковий випуск новин за 22:00: Знайшли тіло зниклої в Одесі дівчинки. Загибель депутата

У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – одеські правоохоронці знайшли тіло, імовірно, 11-річної Даші Лук`яненко у вигрібній ямі одного з будинків. Нагадаємо, зникла вона 13 червня в селищі Іванівка посеред білого дня. Народний депутат Дмитро Тимчук загинув загадковою смертю у розпал передвиборчої кампанії. Його з простреленим черепом у квартирі знайшла власна дружина.

Також у випуску: Слідчі назвали підозрюваних у справі збитого МН17 у небі над Донбасом у 2014 році. Екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова поновили на посаді в Київському університеті Тараса Шевченка. Бойовики облаштували вогневі точки на території насосної станції поблизу окупованої Ясинуватої. Кум Путіна Віктор Медведчук дав інтерв'ю кореспондентам BBC, де зробив чимало гучних заяв.

Джерело: 24 канал