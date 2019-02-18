Підсумковий випуск новин за 22:00: ЗСУ взяли в полон терориста. Закриття резонансних справ

У підсумковому випуску новин за 18 лютого станом на 22:00 – ЗСУ відзначають нечувану активність диверсійних груп противника. За останні два дні такі вилазки бойовиків закінчились розгромом диверсантів та полоненим терористом. Детективи НАБУ та САП закрили низку резонансних справ – використання на весіллі сина генпрокурора службових авто та недешевий відпочинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Також у випуску: 5 років тому мирний протест на Майдані перетворився у смертельну бійню. Газову справу Олександра Онищенка передали до суду. Журналісти дослідили, як боротися з проплаченими мітингами.