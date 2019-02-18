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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: ЗСУ взяли в полон терориста. Закриття резонансних справ

      Випуск новин 108 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 лютого станом на 22:00 – ЗСУ відзначають нечувану активність диверсійних груп противника. За останні два дні такі вилазки бойовиків закінчились розгромом диверсантів та полоненим терористом. Детективи НАБУ та САП закрили низку резонансних справ – використання на весіллі сина генпрокурора службових авто та недешевий відпочинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

      Також у випуску:

      5 років тому мирний протест на Майдані перетворився у смертельну бійню.

      Газову справу Олександра Онищенка передали до суду.

      Журналісти дослідили, як боротися з проплаченими мітингами.

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      Теги: Корупція Війна на Донбасі Збройні сили України НАБУ САП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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