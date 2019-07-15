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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч Денісової з Москальковою. Депортація мігрантів у США

      Випуск новин 41

      У підсумковому випуску новин за 15 липня станом на 22:00 – українська омбудсвумен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обговорили звільнення полонених та надання їм медичної допомоги. У США депортують нелегальних мігрантів. Днями тамтешні поліцейські вийшли в рейди одразу в десяти найбільших містах, зокрема і в Нью-Йорку.

      Також у випуску:

      В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи на узбережжі, де напередодні стався зсув: загиблих та потерпілих немає.

      Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не все, на що здатні кандидати перед виборами.

      Посольство України у Варшаві вимагає розслідувати напад на українців, який скоїли місцеві радикали.

      У зв'язку з виборами поліція переходить на посилений режим несення служби.

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      Теги: Новини України Новини США Українці в полоні РФ Людмила Денісова Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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