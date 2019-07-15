Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч Денісової з Москальковою. Депортація мігрантів у США

У підсумковому випуску новин за 15 липня станом на 22:00 – українська омбудсвумен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обговорили звільнення полонених та надання їм медичної допомоги. У США депортують нелегальних мігрантів. Днями тамтешні поліцейські вийшли в рейди одразу в десяти найбільших містах, зокрема і в Нью-Йорку.

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В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи на узбережжі, де напередодні стався зсув: загиблих та потерпілих немає.

Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не все, на що здатні кандидати перед виборами.

Посольство України у Варшаві вимагає розслідувати напад на українців, який скоїли місцеві радикали.

У зв'язку з виборами поліція переходить на посилений режим несення служби.