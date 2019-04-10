Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення голови Одеської ОДА. Повернення "Приватбанку"

У підсумковому випуску новин за 10 квітня станом на 22:00 – уряд Україні звільнив голову Одеської ОДА Максима Степанова. Аргументуючи це тим, що Степанов не впорався зі своїми обов'язками. Олігарх Ігор Коломойський невдовзі може повернути собі "Приватбанк". До того ж, ще й відсудити величезну компенсацію у два мільярди доларів.

Також у випуску: Володимир Зеленський досі не представив свою команду. Сергія Паращенка призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА. Народний депутат Єгор Соболєв виходить із партії "Самопоміч", проте залишається у фракції як безпартійний.

Джерело: 24 канал