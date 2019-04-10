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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення голови Одеської ОДА. Повернення "Приватбанку"

      Випуск новин 190 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 10 квітня станом на 22:00 – уряд Україні звільнив голову Одеської ОДА Максима Степанова. Аргументуючи це тим, що Степанов не впорався зі своїми обов'язками. Олігарх Ігор Коломойський невдовзі може повернути собі "Приватбанк". До того ж, ще й відсудити величезну компенсацію у два мільярди доларів.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський досі не представив свою команду.

      Сергія Паращенка призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА.

      Народний депутат Єгор Соболєв виходить із партії "Самопоміч", проте залишається у фракції як безпартійний.

      blog_ava
      Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      10 квітня
      2456
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Випуск новин Приватбанк Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 10 квітня
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