Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення голови Одеської ОДА. Повернення "Приватбанку"
У підсумковому випуску новин за 10 квітня станом на 22:00 – уряд Україні звільнив голову Одеської ОДА Максима Степанова. Аргументуючи це тим, що Степанов не впорався зі своїми обов'язками. Олігарх Ігор Коломойський невдовзі може повернути собі "Приватбанк". До того ж, ще й відсудити величезну компенсацію у два мільярди доларів.
Також у випуску:
Володимир Зеленський досі не представив свою команду.
Сергія Паращенка призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА.
Народний депутат Єгор Соболєв виходить із партії "Самопоміч", проте залишається у фракції як безпартійний.
Джерело: 24 канал
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