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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення від Зеленського. Трагедія в Одеській психлікарні

      Випуск новин 143 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 червня станом на 22:00 – Президент Володимир Зеленський провів кадрові звільнення – 15 губернаторів і 7 посадовців СБУ. А також підготував подання на звільнення Луценка та Клімкіна. В Одесі назвали імена загиблих у пожежі в психіатричній лікарні, де 6 людей – 5 пацієнтів і медсестра установи.

      Також у випуску:

      Конституційний суд 11 червня завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі.

      11 червня 2017 року українці вперше змогли лише по біометричному паспорту перетнути кордон країн Євросоюзу. Проте нині існує ризик, що безвіз в українців можуть забрати.

      Останній день слухань у міжнародному суді у Гаазі. Там розглядають позов України проти Росії. Наша сторона представила остаточні клопотання за позовом проти Кремля, та контраргументи щодо доводів Росії.

      blog_ava
      У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді
      11 червня
      6771
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський СБУ Пожежа у психіатричній лікарні Одеси Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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