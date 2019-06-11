Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення від Зеленського. Трагедія в Одеській психлікарні

У підсумковому випуску новин за 11 червня станом на 22:00 – Президент Володимир Зеленський провів кадрові звільнення – 15 губернаторів і 7 посадовців СБУ. А також підготував подання на звільнення Луценка та Клімкіна. В Одесі назвали імена загиблих у пожежі в психіатричній лікарні, де 6 людей – 5 пацієнтів і медсестра установи.

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