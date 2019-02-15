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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення з-під варти Мангера. Надзвичайний стан у США

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 лютого станом на 22:00 – Владислав Мангер, якого звинувачують в організації вбивства Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО за 2,5 мільйони гривень застави. Він вийшов без браслета та без жодних обмежень може пересуватися Україною. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан та підписав компромісний бюджет, аби зупинити нову урядову кризу в країні.

      Також у випуску:

      Бойовики з новітніх керованих ракет обстріляли Новолуганське.

      На експерта у справі "рюкзаків Авакова" тисне поліція та Мін'юст.

      Справу проти Віктора Медведчука відкрили після партійного з'їзду наприкінці січня.

      Вакарчук оголосив флеш-моб в соцмережах під назвою "Три Умови Кандидату".

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      Теги: Судді Випуск новин Новини США Дональд Трамп Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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