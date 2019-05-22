Підсумковий випуск за 22:00: Політична сила Гройсмана. День кельнера у Львові

У випуску новин за 22 травня станом на 22:00 – Володимир Гройсман складає повноваження, але не зникає з політичного олімпу. Він офіційно заявив, що братиме участь у парламентських виборах. У Львові відзначили День кельнера або офіціанта. За традицією, цього дня офіціанти мають вихідний, а замовлення у клієнтів приймають самі керівники закладів.

Також у випуску: "Книжковий Арсенал" відкрився у Києві. На передовій один військовий отримав поранення в результаті обстрілів. Депутати йдуть на дострокові вибори за старою виборчою системою.

Джерело: 24 канал