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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск за 22:00: Політична сила Гройсмана. День кельнера у Львові

      Випуск новин 120 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 22:00 – Володимир Гройсман складає повноваження, але не зникає з політичного олімпу. Він офіційно заявив, що братиме участь у парламентських виборах. У Львові відзначили День кельнера або офіціанта. За традицією, цього дня офіціанти мають вихідний, а замовлення у клієнтів приймають самі керівники закладів.

      Також у випуску:

      "Книжковий Арсенал" відкрився у Києві.

      На передовій один військовий отримав поранення в результаті обстрілів.

      Депутати йдуть на дострокові вибори за старою виборчою системою.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Гройсман Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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