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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Підсумковий випуск за 22:00: Повернення Коломойського в Україну. Втрати на Донбасі

      Випуск новин 150 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 травня станом на 22:00 – журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну. Мету свого візиту він не назвав, проте існує припущення, що він прибув на інавгурацію Володимира Зеленського. Російські окупанти не припиняють обстріли. Внаслідок них загинув один український захисник, ще один отримав поранення.

      Також у випуску:

      Депутати проголосували за дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Відтак політик складе присягу на вірність Україні 20 травня.

      Негода наробила лиха на Прикарпатті, лише за п'ять годин там випала півмісячна норма опадів. У Тисменицькому районі вода затопила понад 300 домогосподарств.

      САП знову згадала про квартиру Сергія Лещенка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти народного депутата. Його підозрюють у можливому отриманні хабарів. 

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      Теги: Новини України Випуск новин Ігор Коломойський Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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