Підсумковий випуск за 22:00: Повернення Коломойського в Україну. Втрати на Донбасі

У випуску новин за 16 травня станом на 22:00 – журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну. Мету свого візиту він не назвав, проте існує припущення, що він прибув на інавгурацію Володимира Зеленського. Російські окупанти не припиняють обстріли. Внаслідок них загинув один український захисник, ще один отримав поранення.

Також у випуску: Депутати проголосували за дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Відтак політик складе присягу на вірність Україні 20 травня. Негода наробила лиха на Прикарпатті, лише за п'ять годин там випала півмісячна норма опадів. У Тисменицькому районі вода затопила понад 300 домогосподарств. САП знову згадала про квартиру Сергія Лещенка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти народного депутата. Його підозрюють у можливому отриманні хабарів.

Джерело: 24 канал