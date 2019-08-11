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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуску новин за 21:00: Масштабна аварія у Дніпрі. Президенти-хабарники

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – у Дніпрі вантажівка протаранила швидку. У цей момент медики везли до лікарні чоловіка у критичному стані. Від удару швидка перекинулася на бік. Transparency International опублікувала список керівників держав, які були не чисті на руку. В ньому, зокрема, український екс-президент Віктор Янукович.

      Також у випуску:

      У ДТП загинула прима Харківського театру Світлана Ісакова разом з чоловіком.

      Лісові пожежі вирують на Канарських островах.

      Цілий арсенал зброї знайшли під час обшуків в будинку екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

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      Теги: Випуск новин Новини України Корупція Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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