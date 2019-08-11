Підсумковий випуску новин за 21:00: Масштабна аварія у Дніпрі. Президенти-хабарники
У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – у Дніпрі вантажівка протаранила швидку. У цей момент медики везли до лікарні чоловіка у критичному стані. Від удару швидка перекинулася на бік. Transparency International опублікувала список керівників держав, які були не чисті на руку. В ньому, зокрема, український екс-президент Віктор Янукович.
Також у випуску:
У ДТП загинула прима Харківського театру Світлана Ісакова разом з чоловіком.
Лісові пожежі вирують на Канарських островах.
Цілий арсенал зброї знайшли під час обшуків в будинку екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.
Джерело: 24 канал
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