Підсумковий випуску новин за 21:00: Масштабна аварія у Дніпрі. Президенти-хабарники

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – у Дніпрі вантажівка протаранила швидку. У цей момент медики везли до лікарні чоловіка у критичному стані. Від удару швидка перекинулася на бік. Transparency International опублікувала список керівників держав, які були не чисті на руку. В ньому, зокрема, український екс-президент Віктор Янукович.

Також у випуску: У ДТП загинула прима Харківського театру Світлана Ісакова разом з чоловіком. Лісові пожежі вирують на Канарських островах. Цілий арсенал зброї знайшли під час обшуків в будинку екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Джерело: 24 канал