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Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку Сенцова в Нью-Йорку

Випуск новин 190 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 21:00 – минулої доби проросійські бойовики 28 разів порушили режим тиші, з них два рази відкривали вогонь з важкого озброєння, один український воїн загинув, четверо поранені. В Нью-Йорку відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.

Також у випуску:

Помста за скривдженого пенсіонера.

Київ після фіналу ЛЧ. 

Біля Яворівського полігону на Львівщині знайшли мертвим військового.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Новини США Українці в полоні РФ Олег Сенцов Нью-Йорк Жертви Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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