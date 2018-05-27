Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку Сенцова в Нью-Йорку
У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 21:00 – минулої доби проросійські бойовики 28 разів порушили режим тиші, з них два рази відкривали вогонь з важкого озброєння, один український воїн загинув, четверо поранені. В Нью-Йорку відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.
Також у випуску:
Помста за скривдженого пенсіонера.
Київ після фіналу ЛЧ.
Біля Яворівського полігону на Львівщині знайшли мертвим військового.
Джерело: 24 Канал
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