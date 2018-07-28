Підсумковий випуску новин за 21:00: Втрати на Донбасі. Всесвітній день боротьби з гепатитом
У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 21:00 – двоє українських військових поранені і ще двоє загинули, це сталося на Луганщині у населеному пункті Кримське, бойовики відкрили вогонь в бік позицій армійців. Сьогодні всесвітній день гепатиту, за статистикою близько 50 тисяч українців хворіють на гепатити, а от понад мільйон навіть не знають про те, що мають таку інфекцію.
Також у випуску:
На Японію насувається тайфун Джондарі.
У Франції впав літак, двоє людей загинули.
Московський патріархат заявляє: виступає проти надання Україні Томосу.
Джерело: 24 канал
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