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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуску новин за 21:00: Втрати на Донбасі. Всесвітній день боротьби з гепатитом

Випуск новин 145 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 21:00 – двоє українських військових поранені і ще двоє загинули, це сталося на Луганщині у населеному пункті Кримське, бойовики відкрили вогонь в бік позицій армійців. Сьогодні всесвітній день гепатиту, за статистикою близько 50 тисяч українців хворіють на гепатити, а от понад мільйон навіть не знають про те, що мають таку інфекцію.

Також у випуску:

На Японію насувається тайфун Джондарі.

У Франції впав літак, двоє людей загинули.

Московський патріархат заявляє: виступає проти надання Україні Томосу.

 

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин
Джерело: 24 канал
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