Підсумковий випуску новин за 21:00: Втрати на Донбасі. Всесвітній день боротьби з гепатитом

У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 21:00 – двоє українських військових поранені і ще двоє загинули, це сталося на Луганщині у населеному пункті Кримське, бойовики відкрили вогонь в бік позицій армійців. Сьогодні всесвітній день гепатиту, за статистикою близько 50 тисяч українців хворіють на гепатити, а от понад мільйон навіть не знають про те, що мають таку інфекцію.

Також у випуску: На Японію насувається тайфун Джондарі. У Франції впав літак, двоє людей загинули. Московський патріархат заявляє: виступає проти надання Україні Томосу.