Підсумковий випуску новин за 22:00: Перемоги на фронті. Нові прізвища у справі Гандзюк
У підсумковому випуску новин за 20 листопада станом на 22:00 – минулої ночі на околицях окупованого Донецька Збройні Сили України прийняли бій з терористами і вийшли переможцями. У Києві відбулося друге засідання Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує напади на активістів. Стали відомі нові прізвища, причетні до вбивства Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
На Одещині до пірсів прибило баржу з контрабандою.
Власники автівок на єврономерах влаштували всеукраїнську акцію протесту.
Батьки дівчинки, яка померла внаслідок отруєння у таборі, вимагають від ГПУ покарати винних.
Джерело: 24 канал
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