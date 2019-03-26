Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд над екс-бойовиком. Завищення вартості "євроблях"

У підсумковому випуску новин за 26 березня станом на 22:00 – колишнього бойовика Дмитра Вішнікіна, який перейшов на сторону бойовиків, та втік до Москви, тепер судять у Львові. Він вже заявляє, що проти України не воював. Купували авто на єврономерах за 5 тисяч євро, а митники переконують, що насправді її ціна – 9. І саме з цієї суми треба сплатити податки.

Також у випуску: У РФ вирішили роздавати жителям окупованих територій Донбасу російські паспорти. На Тернопільщині підліток згорів живцем в електричній підстанції. У ЗМІ анонсують, що невдовзі американське видання видасть ще одну порцію одкровень Луценка.

Джерело: 24 канал