Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд над екс-бойовиком. Завищення вартості "євроблях"
У підсумковому випуску новин за 26 березня станом на 22:00 – колишнього бойовика Дмитра Вішнікіна, який перейшов на сторону бойовиків, та втік до Москви, тепер судять у Львові. Він вже заявляє, що проти України не воював. Купували авто на єврономерах за 5 тисяч євро, а митники переконують, що насправді її ціна – 9. І саме з цієї суми треба сплатити податки.
Також у випуску:
У РФ вирішили роздавати жителям окупованих територій Донбасу російські паспорти.
На Тернопільщині підліток згорів живцем в електричній підстанції.
У ЗМІ анонсують, що невдовзі американське видання видасть ще одну порцію одкровень Луценка.
Джерело: 24 канал
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