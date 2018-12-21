Підсумували як треба: в БПП назвали новорічний корпоратив заключним засіданням фракції

У секторі президентської фракції 21 грудня у ВРУ були порожні стільці. А прем'єр у ложі уряду жадібно пив воду. Це все ймовірні наслідки корпоративу БПП, що був напередодні. У самій фракції його скромно називають підсумковим засіданням.

"Що таке корпоратив? Це було підсумкове засідання фракції: слухали виступи, говорили", – розповів заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко.

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А от в парламенті підсумків сьогодні не підбивали. Адже календарний рік і парламентський – не збігаються. Сьому сесію закриють в середині січня.

Хоча цей рік у Раді був щедрий на гучні події. Депутати з подачі президента на 5 році війни взялись за питання національної безпеки. Ще на початку 2018 року ухвалили закон про реінтеграцію Донбасу. В документі визнали Росію агресором і окупантом, але тоді розривати з нею "дружбу" відмовились. Зробили це нещодавно, вже ближче до кінця року.

Російська Федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору, в тому числі, порушуючи територіальну цілісність, вчиняючи збройну агресію, застосовуючи військовий та економічний тиск,

– заявив у грудні 2018 року заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

А от влітку депутати ухвалили закон про Нацбезпеку, який наблизив Україну до стандартів НАТО. Міністр оборони в Україні з моменту вступу в дію закону мав бути лише цивільним. Хоч заморочуватись і шукати кандидатуру серед цивільних у президента не стали. Степан Полторак просто звільнився з армії і став міністром без погонів.

Окрім ухвалення профільного закону, цього року депутати на прохання президента прописали курс на вступ в НАТО і ЄС в Конституції. Щоправда, лише в першому читанні. І лише через кілька місяців після цього, в кінці листопада, Російський флот атакував і захопив українські кораблі поблизу півострова. Тоді президент запропонував ввести військовий стан на 2 місяці. У парламенті пропозицію сприйняли як спосіб скасування виборів в березні, зчинився величезний скандал. Президент поступився і запропонував тривалість воєнного стану обмежити місяцем. Та й те – лише в 10 областях "виключно які розташовані вздовж російського кордону, Придністров'я, Азовського і Чорного морів, де можуть завдати удару".

Тепер Петро Порошенко займається своїми передвиборчими справами, їздить, агітує і гуляє на корпоративах під час воєнного стану,

– підкреслив нардеп СергійЛещенко.

Також цьогоріч, після двох років зволікань, депутати ухвалили закон про створення Антикорупційного суду. Щоправда, спочатку, як виявилось, влада хотіла щоб апеляції по всім справах топ-корупції, які вже розглядаються, була не в новоствореному, а в старих судах. Однак, через тиск міжнародної спільноти це виправили.

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Крім того, парламентарі після 3 років дискусій і домовленостей нарешті змінили склад Центральної виборчої комісії. А от зняти депутатську недоторканість та змінити виборчу систему – без мажоритарки і з відкритими списками – так і не вийшло. Також на наступний рік залишили розгляд у другому читанні закону про мову. Зокрема, він має зобов'язати народних депутатів і держслужбовців користуватися українською мовою під час публічних виступів і на телеефірах.