На Львівщині існує загроза підтоплення – зокрема, під загрозою селище Нижнє. Місцева річка перелилась через гребінь дамби каналу.

Представники управління водного господарства та місцеві жителі намагаються укріпити дамбу мішками із піском, повідомляє пресслужба Держводагентства.

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Через перелив річки існує загроза підтоплення 30 будинків. Водночас у річці Тиса та її протоках рівень води знизився на декілька сантиметрів.

Спала вода і у басейнах річок Прут та Сірет – від 2 до 39 сантиметрів. Трохи менше знижився рівень води і на українській ділянці Дунаю.

Зазначимо, періодичні сильні дощі деякі регіони продовжують час від часу потерпати від негоди. Так, затопило кілька районів на Волині, а деякі села на Закарпатті досі "відрізані від світу" через наслідки негоди.

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