16:33
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Підтримка аграріїв з боку держави наполовину залежатиме від продажу землі

      147 Читать новость на русском
      Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
      Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства / medium.com

      Фінансування аграрної галузі України з державного бюджету запланована на рівні 8 мільярдів 480 мільйонів гривень. І майже половину з цих грошей становитимуть надходження від продажу державних сільгоспземель – коли запустять відповідний ринок.

      Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів говорив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов, пише Інтерфакс-Україна.

      До теми: Якою буде ціна на оренду та продаж землі після запровадження реформи: прогноз уряду

      "У нас буде ринок землі, тож деякі державні землі приватизують. Надходження від цього можна надати як держпідтримку. Зараз в бюджеті є 4,4 мільярда гривень (на підтримку аграрної галузі – 24 канал). Один з варіантів знайти ще 4 мільярди – це відсоток від продажу держземель перевести на підтримку фермерів", – пояснив свою позицію міністр.

      Скільки грошей і на що саме виділить уряд в аграрній сфері?

      Мовиться про бюджет 2020 року.

      ► 3,9 мільярда гривень – на здешевлення кредитів аграріям для покупки земель сільгосппризначення.
      ► 2,5 мільярда – на держпідтримку галузі тваринництва, зберігання й переробку сільгосппродукції.
      ► 780 мільйонів – на фінансову підтримку виробників.
      ► 500 мільйонів – на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів.
      ► 400 мільйонів – на підтримку розвитку садівництва та ягідництва.
      ► 250 мільйонів – на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств.
      ► 150 мільйонів – на фінансову підтримку заходів в АПК.

      Зауважимо, що заступник Милованова Тарас Висоцький вказав, що орієнтовно у процесі запуску ринку землі надходження від продажу держземель до четвертого кварталу 2020 року можуть скласти 7 мільярдів гривень.

      Загалом Міністерство економіки підтримує ідею внести поправку в законопроєкт про держбюджет на 2020 рік щодо обсягу підтримки АПК: мовиться про 1% ВВП або 8,4 мільярда гривень. Це підтримує й аграрний комітет Верховної Ради, відповідне рішення ухвалили ще 16 жовтня.

      blog_ava
      Топ-100 найбагатших українців: рейтинг НВ і Dragon Capital
      сьогодні
      3182
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Ринок землі Бюджет 2020 Гроші Мораторій на продаж землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"
      сьогодні , 16:30 Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"
      Ірина Вихрущ 14
      Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу
      сьогодні , 16:01 Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу
      Інна Жолобович 394
      Украине надо додавить Газпром, – Фурса
      сьогодні , 14:30 Украине надо додавить Газпром, – Фурса
      Сергій Фурса 877
      Містичні замки та закинуті будинки в Україні, від яких завмирає серце
      сьогодні , 13:00 Містичні замки та закинуті будинки в Україні, від яких завмирає серце
      Марія Бондар 1226
      Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      сьогодні , 11:37 Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      1855
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук