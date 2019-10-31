Підтримка аграріїв з боку держави наполовину залежатиме від продажу землі

Фінансування аграрної галузі України з державного бюджету запланована на рівні 8 мільярдів 480 мільйонів гривень. І майже половину з цих грошей становитимуть надходження від продажу державних сільгоспземель – коли запустять відповідний ринок.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів говорив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов, пише Інтерфакс-Україна.

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"У нас буде ринок землі, тож деякі державні землі приватизують. Надходження від цього можна надати як держпідтримку. Зараз в бюджеті є 4,4 мільярда гривень (на підтримку аграрної галузі – 24 канал). Один з варіантів знайти ще 4 мільярди – це відсоток від продажу держземель перевести на підтримку фермерів", – пояснив свою позицію міністр.

Скільки грошей і на що саме виділить уряд в аграрній сфері?

Мовиться про бюджет 2020 року.

► 3,9 мільярда гривень – на здешевлення кредитів аграріям для покупки земель сільгосппризначення.

► 2,5 мільярда – на держпідтримку галузі тваринництва, зберігання й переробку сільгосппродукції.

► 780 мільйонів – на фінансову підтримку виробників.

► 500 мільйонів – на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів.

► 400 мільйонів – на підтримку розвитку садівництва та ягідництва.

► 250 мільйонів – на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств.

► 150 мільйонів – на фінансову підтримку заходів в АПК.

Зауважимо, що заступник Милованова Тарас Висоцький вказав, що орієнтовно у процесі запуску ринку землі надходження від продажу держземель до четвертого кварталу 2020 року можуть скласти 7 мільярдів гривень.

Загалом Міністерство економіки підтримує ідею внести поправку в законопроєкт про держбюджет на 2020 рік щодо обсягу підтримки АПК: мовиться про 1% ВВП або 8,4 мільярда гривень. Це підтримує й аграрний комітет Верховної Ради, відповідне рішення ухвалили ще 16 жовтня.