"Підтримка російського мундіалю – це підігрування агресору": в Росії стартує Чемпіонат світу

Україна, Британія та частина депутатів Європарламенту закликали хто ігнорувати, а хто бойкотувати мундіаль, оскільки господар світової першості – країна агресор.

Водночас, читачів сайту 24 каналу опитали, чи будуть вони слідкувати за матчами. Понад 11 тисяч людей відповіли – 36% дивитимуться поєдинки, які, до слова, транслюватиме телеканал Інтер.

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Трек офіційного гімну чемпіонату світу з футболу у Росії записав, зокрема й американський актор Віл Сміт, а на церемонію відкриття обіцяв приїхати ідол британської поп-музики Робі Вільямс.

Українські волонтери "ІнформНапалму" розповсюдили відео, яке нагадує, що підтримка російського мундіалю – це підігрування агресору. За кілька днів це відео увійшло у топ-трійку ютубних роликів про чемпіонат. Красномовні кадри на основі ілюстрацій українського художника Андрія Єрмоленка.

Включилися в кампанію по визволення наших бранців, і вона так потихеньку вивела на чемпіонат світу. Вказівки на те, на що закриває Європа і весь цивілізований світ очі,

– заявив художник Андрій Єрмоленко.

В Європарламенті закликали ігнорувати чемпіонат світу з футболу. 46 депутатів підписали лист всім урядам країн ЄС та закликали не відвідувати мундіаль.

Тим не менш, деякі лідери Європи, як от Ангела Меркель, не відкидає можливості поїхати на футбол, мовляв, обговорить заодно і робочі питання. Та більш за це непокоїть цифра українців, які придбали квитки. За даними ФІФА їх близько 6-ти тисяч.



Українські вболівальники на Євро-2012

Нам таки вдалося розшукати кілька таких футбольних уболівальників, однак розповідати вони категорично відмовились. Окрім офіційного продажу на сайті ФІФА, дехто з уболівальників їде у Росію без квитка, аби придбати на місці. Багато купують в інтернет-перекупників. Тому журналісти 24 каналу представились зацікавленими фанатами і розпитали, яку ціну готові платити українці за футбол.

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Фан-ІД – це таке собі нововведення перед російським мундіалем, де міститься вся ваша приватна і особиста інформація. Згідно з довідкою на сайті, її можна використовувати навіть у якості візи.

Водночас, такий згусток особистих даних в одному сервері – справжня знахідка для ФСБ. Тож українців, які таки запланували поїздку правозахисники застерігають, бути обережними. Ця неполітична подія, може закінчитись ув’язненням.

Ви опиняєтеся з офіційно купленим квитком, може навіть з офіційно зарезервованим готелем на території РФ, де офіційність залежить тільки від політичного бажання самої Росії. А останні 4 роки показують, що її бажання можуть ну дуже не співпадати з нормами прав і свобод людини,

– розповіла заступниця правління Центру Громадянських свобод Олександра Романцова.

Та розгляд вашого визволення буде всього лише наступним у черзі після вже наявних 70 справ українських політв'язнів.

Правозахисники радять періодично зідзвонюватись зі своїми рідними і повідомляти про будь-які переміщення. А ще обов'язково мати при собі номери українських консульств у Росії. Їх напередодні мундіалю опублікували на сайті МЗС.