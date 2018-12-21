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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Підтягнутися 7 тисяч разів – місія здійсненна: спортсмени, які вразили світ незвичними рекордами

      Спорт навиворіт 172 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – здавалося би, чим можна здивувати у настільки базовій, примітивній вправі як підтягування. Та при всій своїй зовнішній простоті підтягування навіть у епоху високих технологій і надточних вимірів залишаються одним із головних індикаторів сили.

      Також у випуску:

      Heliskiing або зимова гра на виживання.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт
      Джерело: 24 канал
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