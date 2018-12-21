Підтягнутися 7 тисяч разів – місія здійсненна: спортсмени, які вразили світ незвичними рекордами

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – здавалося би, чим можна здивувати у настільки базовій, примітивній вправі як підтягування. Та при всій своїй зовнішній простоті підтягування навіть у епоху високих технологій і надточних вимірів залишаються одним із головних індикаторів сили.

Також у випуску: Heliskiing або зимова гра на виживання.