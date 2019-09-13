Підусумковий випуск новин за 22:00: Підсумки 2-го дня форуму YES. Обшуки ДБР у банку Порошенка

У підсумковому випуску новин за 13 вересня станом на 22:00 – форум YES в Україні відбувається вже 16-й раз. Цьогоріч до Києва з'їхалися представники 26 країн. Хто став головними героями дня і які найрезонансніші заяви пролунали – дізнавалися журналісти 24 каналу. Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Міжнародного інвестиційного банку. Він належить п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

Також у випуску: Парламент підтримав розпуск нинішнього складу Центральної виборчої комісії, ініційованої Володимиром Зеленським. Олег Сенцов подарував Володимиру Зеленському тюремну синьо-жовту банку і закликав звільнити всіх полонених. Внаслідок масштабних підтоплень на півдні Іспанії загинули чотири людини.

Джерело: 24 канал