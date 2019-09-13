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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Підусумковий випуск новин за 22:00: Підсумки 2-го дня форуму YES. Обшуки ДБР у банку Порошенка

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 вересня станом на 22:00 – форум YES в Україні відбувається вже 16-й раз. Цьогоріч до Києва з'їхалися представники 26 країн. Хто став головними героями дня і які найрезонансніші заяви пролунали – дізнавалися журналісти 24 каналу. Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Міжнародного інвестиційного банку. Він належить п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

      Також у випуску:

      Парламент підтримав розпуск нинішнього складу Центральної виборчої комісії, ініційованої Володимиром Зеленським.

      Олег Сенцов подарував Володимиру Зеленському тюремну синьо-жовту банку і закликав звільнити всіх полонених.

      Внаслідок масштабних підтоплень на півдні Іспанії загинули чотири людини. 

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      Теги: Новини України Випуск новин Форум YES 2019 у Києві Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Банки
      Джерело: 24 канал
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