Підусумковий випуск новин за 22:00: Підсумки 2-го дня форуму YES. Обшуки ДБР у банку Порошенка
У підсумковому випуску новин за 13 вересня станом на 22:00 – форум YES в Україні відбувається вже 16-й раз. Цьогоріч до Києва з'їхалися представники 26 країн. Хто став головними героями дня і які найрезонансніші заяви пролунали – дізнавалися журналісти 24 каналу. Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Міжнародного інвестиційного банку. Він належить п’ятому президенту України Петрові Порошенку.
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