Підвестися на зло всім ворогам, – Зеленський звернувся до українців у День захисника

У День захисника України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там президент зустрівся з українськими бійцями та вручив їм державні нагороди.

Ця дата для України – не просто чергове свято і не звичайний вихідний у календарі, про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями Операції об'єднаних сил у Донецькій області.

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"Сьогодні дійсно великий день – день захисника України, день відважних, безстрашних та непереможних воїнів, чоловіків та жінок зі всіх куточків нашої незалежної України. Справжніх національних героїв, які щодня боронять нашу Батьківщину", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що українцям довелось "сплатити надто високу ціну" для того, щоб зрозуміти, як держава помилялася ще кілька років назад. Тоді, за його словами, "усією країною помилково почувалися у безпеці".

Таке явище як війна здавалось нам чимось дуже-дуже далеким. У цей час держава зовсім не піклувалася про власне військо. Ми чули новини про збройні конфлікти у світі. Проте були впевнені – нас це ніколи не торкнеться,

– пояснив президент.

За словами Зеленського, початок війни на Донбасі, анексія Криму та втрата тисяч українців – став "шоковою терапією, немов 2000 вольт пропустили по тілу України".

"Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі або народитись вдруге. Всупереч усьому, на зло всім ворогам підвестися на ноги, обструсити пил, посміхнутись і сказати: "Ні, не дочекаєтесь", – сказав президент.

Глава держави наголосив – Україна обрала саме другий шлях.

Чому? Відповідь дуже проста – бо ми українці. Вільні і незламні. Ми українці – і цим все сказано. Сьогодні ми набагато сильніші та міцніші. Юні хлопці та дівчата, які ще вчора пішли захищати Україну без бронежилетів та в кросівках, сьогодні – змужнілі, загартовані та вправні лицарі, що стоять на сторожі національної безпеки України,

– зазначив він.

Також Володимир Зеленський подякував українським захисникам за їхню відвагу, доблесть, характер, дух, волю, за витримку, за мирний сон в українських містах і селах, і за те, що "тримають небо".

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Що треба знати про День захисника України?

Його відзначають 14 жовтня. На це йдень припадає ще два свята – День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці. Святкування Дня захисника України почалося в 2014 році після підписання п'ятим Президентом Петром Порошенко відповідного указу. У 2015 році цей день став неробочим і Офіційним державним святом.

14 жовтня у Києві, заповіднику Хортиця та у Запоріжжі проведуть низку заходів, більше про все – тут.