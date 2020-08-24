Вже 25 серпня депутати зберуться на позачергове засідання. Вони обговорять зміни до державного бюджету, зокрема питання підвищення мінімальних заробітних плат та ремонту доріг.

Про те, навіщо Рада вирішила терміново зібратися та які плани у них на новий політичний сезон – в ефірі 24 каналу розповіла депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Вона повідомила, що потрібно зібрати позачергово сесію через законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати. Він повинен набути чинності з 1 вересня.

"Відповідно за вересень люди отримають більшу заробітну плату. Це стосується не тільки бюджетників та тих, хто має мінімальну зарплату, адже багато чого прив'язується до мінімального окладу так званих тарифних сіток", – зазначила депутатка.

Фінансова допомога від ЄС

За її словами, для того, щоб зміни до бюджету вступили в дію з 1 вересня, потрібно зібратися в серпні. Ця позачергова сесія стосується не тільки збільшення мінімальної заробітної плати, але й ратифікації кількох важливих угод.

Перша угода з Європейським Союзом, в ній ми отримаємо макрофінансову допомогу. Майже через тиждень після ратифікації – отримаємо транш у вигляді 600 мільйонів євро. Вони надійдуть до державного бюджету,

– розповіла Євгенія Кравчук.

Вона повідомила, що таку фінансову допомогу може отримати тільки та країна, яка співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Другий транш, загальна сума якого 1,2 мільйона євро, буде протягом кількох місяців.

Довідка. Мінімальна зарплата у держбюджеті 2020 року складає 4723 гривень. Президент України звернувся до уряду та закликав нардепів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати на майже 6% з 1 вересня, вона складатиме 5 тисяч гривень.

"Ратифікації відкривають шлях до кредитів на дороги, адже наразі ми їх відбудовуємо", – підсумувала депутатка.

Євгенія Кравчук розповіла, що обговорюватимуть на позачерговому засіданні: дивіться відео