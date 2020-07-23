Українці обиратимуть владу на місцях 25 жовтня 2020 року. Це будуть перші місцеві вибори для команди Президента Володимира Зеленського. Вони стануть випробуванням на спроможність влади в регіонах.

Сьогодні давайте подумаємо, яким може бути перебіг кампанії і глянемо, чи встигла команда чинної влади потоваришувати з адмінресурсом. Детальніше про це – у програмі "Вибори навиворіт" на 24 каналі.

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Про адмінресурс

Адмінресурс – це коли політичні сили, партії чи кандидати використовують своє політичне становище чи зв’язки, щоб поліпшити позиції на виборах. Ресурси можуть бути інституційні, бюджетні, силові, регуляторні, медійні (які є лише в окремих, найчастіше в провладних кандидатів).



Що належить до адмінресурсу / Скриншот з відео

Варто зауважити, що не всі прояви адмінресурси є порушенням законодавства. Деколи це порушення лише етичних вимог та стандартів.

"Золотим часом" українського адмінресурсу був початок 2000-х. Струнка владна вертикаль, підконтрольні правоохоронні органи, прокуратура, суди, медіа – ставили опозицію у мега антиконкурентне становище. Ситуація, звісно, змінилася, але ознаки адмінресурсу цілком можна прослідкувати і тепер.

Що відомо про "Велике будівництво"

"Велике будівництво" – це програма, яка позиціонується, як спільний проєкт президента та уряду і згадується ними при першій ліпшій нагоді.

Вона передбачає масштабну розбудову інфраструктури: школи, дитсадки, амбулаторії, стадіони, дороги. На "Велике будівництво" тільки у 2020 році було закладено понад 100 мільярдів гривень. Тепер туди ще додали трохи грошей із фонду боротьби з COVID-19.



"Велике будівництво" / Скриншот з відео

Укравтодор регулярно доповідає про кілометри побудованих доріг. Розслідувачі не менш регулярно говорять про порушення процедур і тендерів.

З іншого боку, місцеві органи, які й мають ремонтувати й будувати, відкривати свої школи та садочки, ще донедавна також це робили. Чому донедавна? У них немає на це грошей. Місцеві ради постраждали від коронавірусного перегляду бюджету, хоча одні з перших й почали витрачати гроші на боротьбу з хворобою. Так вони вже недоотримали 15 мільярдів гривень – це дуже багато, як для місцевого самоврядування.

Місцевим радам довелося скорочувати капітальні видатки – ні ремонтів доріг, ні ремонтів шкіл. А скільки б грошей не просили в уряду, то там тільки "розводили руками". Це створює чудовий контраст, коли восени окремі кандидати приїжджатимуть й казатимуть: "Ми побудували, а інші?".

Підвищення заробітних плат

Інший відомий спосіб влади задобритися напередодні виборів – підвищити зарплату бюджетним категоріям працівників. Що бачимо? Уряд вже підтримав зростання зарплат медпрацівникам з 1 вересня 2020року.

Звісно, зарплати у лікарів мають бути гідними. Особливо тепер, зважаючи на те, що саме медики опинилися на передовій боротьби з COVID-19 й виплати потрібно підіймати. Проте тоді коли на це є гроші в бюджеті.

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А в нас за перше півріччя не те, що "плюсу" немає. В нас за пів року зібрали на 34 мільярди менше запланованого в бюджеті. В тому самому, який ще й порізали через пандемію та кризу.

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