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Підвищення артеріального тиску: профілактика і причини

12:35, сьогодні 1259 Читать новость на русском
Підвищення тиску: профілактика
Підвищення тиску: профілактика / Фото з відкритих джерел

Часте підвищення тиску може бути пов'язане з головними болями, запамороченням і нудотою, а гіпертонія може викликати пошкодження мозку, серця, судин, очей та нирок.

Що робити для профілактики підвищення артеріального тиску розповіла Анна Солощенко, лікаря вищої категорії Олександрівської клінічної лікарні Києва, пише Центр громадського здоров’я.

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Який тиск є нормальним

Вважається нормальним тиском всі цифри, нижчі за 140/90. Тоді судини почувають себе комфортно та не пошкоджуються.

Тобто, якщо ваш тиск ніколи не підвищується більше, ніж 140/90, можу вас привітати – до чисельної когорти гіпертоніків ви не належите. Моя порада для вас – займатися профілактикою, щоб так залишалося й надалі,
– зазначає лікар.

Проте є окремі групи людей, у яких тиск не повинен перевищувати 130/75. Це люди з цукровим діабетом або зі серцево-судинними захворюваннями (які перенесли інфаркт або інсульт, мають серцеву недостатність, хронічне захворювання нирок тощо).

Найбільш розповсюджені причини артеріальних гіпертензій

Захворювання нирок або їх судин. Це може бути спричинено нирковою недостатністю, ураженням нирок при цукровому діабеті або звуженням судин.

Захворювання ендокринної системи.

Захворювання серця або судин.

Профілактика гіпертензії

Правильний діагноз може поставити лише лікар і призначить необхідне лікування. Однак хворобу можна попередити простими і недорогими заходами.

Відмова від куріння

Навіть одна сигарета нанесе незворотної шкоди вашим судинам.

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Регулярні фізичні навантаження

Лікар радить тренування не менше, ніж тричі на тиждень, тривалістю більше 45 хвилин під контролем пульсу. Для контролю пульсу підійдуть будь-які гаджети (пульсометри, розумні годинники тощо).

Солощенко запропонувала схему для підрахунку максимального пульсу для серця (ЧСС максимальна = 220 мінус ваш вік). Тобто, якщо вам 35, то максимальна частота серцевих скорочень (ЧСС) для вас буде становити 185 ударів за хвилину. Лікар радить проходити тренування у межах пульсу від 60 до 85% від максимального ЧСС;

Підтримання нормальної маси тіла

Важливими для профілактики гіпертонії, а також всіх серцево-судинних захворювань та при діабеті є два показники – індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок – 85. Водночас ІМТ ж має бути нижчим за 25.

Як розрахувати індекс маси тіла:

ІМТ = МАСА в кг/зріст в квадраті в метрах.

Наприклад, розрахунок для людини масою 80 кг і з ростом 180 см матиме вигляд:
ІМТ = 80/ 1.8×1.8=24,7.

Обмеження вживання солі

За рекомендаціями ВООЗ, споживання за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Звертайте увагу на продукти, які мають "приховану" сіль: ковбаса, копченості, готові соуси тощо;

Зменшення вживання алкоголю

Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. За останніми даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує.

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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