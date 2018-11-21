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      Підвищення екоподатку навряд чи поліпшить ситуацію з екологією, – експерт

      18 Читать новость на русском
      Екоподаток
      Екоподаток / ecomon.iisd.com.ua

      Очікуване підвищення екологічного податку в Україні в 25 разів з 1 січня 2019 року навряд чи поліпшить ситуацію з екологією в країні, оскільки ці кошти витрачаються неефективно, переважно для латання дірок у держбюджеті.

      Таку думку 112.ua озвучив голова "Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами" Кирило Косоуров в рамках статті "Бюджетний оброк: Екоподаток підвищують в 25 разів, але чи допоможе це поліпшити екологію?".

      "Я не вірю, що від підвищення розміру екологічного податку в Україні зросте ефективність природоохоронних заходів. З одного боку, в Україні встановлені низькі ставки податків за забруднення навколишнього середовища, але з іншого боку акумульовані від нього кошти, а в загальній масі це величезна сума, вони використовуються неефективно та не за призначенням. Наскільки я розумію, мета підвищення екоподатку – збільшення надходжень в бюджет, щоб потім перекинути кошти на інші напрями, не пов'язані з екологією", – заявив Кирило Косоуров.

      За словами експерта, ситуація, коли за гроші з екологічного фонду лагодять каналізацію, нікуди не годиться.

      "Екологічні гроші" в Україні витрачаються неефективно і не використовуються на природоохоронні заходи, визнавав і міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на прес-конференції.

      В нинішньому році з центрального бюджету на природоохоронні заходи було спрямовано лише 300 млн грн (із зібраних 4 млрд грн).

      Примітно, що в минулому році тільки підприємства ГМК інвестували на екологічні заходи 2,9 млрд грн.

      "При цьому, підприємства, які самостійно інвестують кошти в природоохоронні заходи, ніяк не заохочуються, – каже Кирило Косоуров. – Ніякої компенсації для підприємств, які здійснюють природоохоронні заходи за власні кошти, не передбачено. З цієї причини, багато підприємств не зацікавлені витрачати власні кошти на екологію".

      Експерт підкреслив, що в європейських країнах використовується практика батога і пряника: "Для підприємств встановлені певні обмеження на викиди: якщо вони перевищують їх – платять великі гроші, але якщо їх викиди менше встановленої норми – можуть отримувати бонуси".

      Нагадаємо, екологічний податок з підприємств, що надають негативний вплив на навколишнє середовище, в Україні стягується з 2011 року. Його зобов'язані сплачувати суб'єкти господарювання, які викидають в атмосферу забруднюючі речовини, що скидають стічні води, розміщують відходи (крім підприємств, що розміщують відходи як вторинну сировину), утворюють радіоактивні відходи.

      45% зібраного податку спрямовується до місцевих бюджетів, а 55% йде в державний бюджет.

      Верховна Рада на цьому тижні планує розглянути у другому читанні законопроект про зміни до Податкового кодексу, що передбачає підвищення екологічного податку в 25 разів вже з нового року і подальше поетапне підвищення в 75 разів до 2023 року.

      Теги: Новини України Екологія Гроші Податки Податковий кодекс
      Джерело: 24 Канал
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