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Підвищення експортного мита на металобрухт не суперечить УА України з ЄС, – експерт

26 Читать новость на русском
Металобрухт
Металобрухт / v4asno.com

Підвищення експортного мита на брухт до 42 євро/тонну, передбачене законом №8226, прийнятим Верховною Радою 17 травня 2018 року, не суперечить Угоді про Асоціацію України та ЄС.

Про це в коментарі Бізнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Ні, не суперечить. В Угоді про Асоціацію України і ЄС є графік обнулення цього мита. Він розрахований на 8 років. З кожним роком ставка експортного мита на поставки українського металобрухту в ЄС буде знижуватися", – сказала вона.

За її словами, в 2018 році експортне мито на український металобрухт в ЄС скоротився до 7,5 євро/тонну з 9,5 євро/тонну.

Як зазначила Стефанишина, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, в тому числі і Угода про Асоціацію України і ЄС, мають вищу силу, ніж закон України. Тому на Митниці з експортерів металобрухту в країни Євросоюзу стягують мито, передбачену Угодою про Асоціацію.

Як заявляв раніше голова Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, 85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я.

За його словами, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови. "Велика частина – 85 відсотків – у квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я – фактично це анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови", – сказав він.

Таким чином, після прийняття закону №8226 український брухт буде експортуватися в Придністров'ї з підвищеною митом 42 євро/тонну, тоді як поставки в Євросоюз будуть обкладатися спецпошлиной в 7,5 євро/тонну. Тим самим Україна буде підтримувати високі відносини з ЄС.

Теги: металургія Євросоюз Законопроект мито Експорт
Джерело: 24 Канал
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